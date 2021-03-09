百萬林鍾一戰如無意外9月先有得睇，為了備戰這場盛事，林作和鍾培生日前正式秘密練兵，作為有台上實戰經驗的鍾培生，對戰由零開始的林作，二人的訓練原來亦大有不同。

9月正式埋身肉搏，在家中後花園建有私人擂台的鍾培生，本身一直有操開拳，因此在最初的訓練中，不急於練拳術，反而加緊練基本功，日前他就拍片教人如何正確學跳繩及如何揀選繩子等。他一邊跳一邊講解，完全冇喘氣，之後他又紥馬練揈繩，增強手臂和大髀肌肉。鍾培生亦在IG透露將會搵兩屆拳王鄧澤銘擔任這場賽事的拳擊教練。

至於對手林作，同樣有拍片分享他第一日在拳館訓練的情況，他更晒出一張半裸上身的照片，透露每一日都會出一張剝衫相，以對比半年身形的變化。他說：「呢個係第一日嘅body shape。我就每日出一張相。半年後嘅身型，將會嚇死你。」又自信爆燈說現時身形都唔差。不過睇返林作身形，雖然唔覺有肚腩亦並非排骨胸，但全身上下幾乎沒有半點肌肉，要變成肌肉猛男，相信仍是漫漫長路。

另一方面，自從上星期林鍾開記招後，有指原本撐鍾培生的網民，因應記招的表現，紛紛轉口風撐EQ和口才較高的林作，但民意話轉就轉，昨日林作在IG動態貼出梅根和哈利接受訪問的片段，當中梅根提到皇室存有種族歧視問題，本身在英國牛津畢業的林作，身同感受指當年自己亦試過被種族歧視，更指自己EQ高面皮厚，全因當年在歧視中磨練出來的。有連登網民出po，指林作說備受連登仔推崇的英國壞話，犯了禁忌，因此再次轉軚支持鍾培生。

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