香港有四間免費電視台，公營的港台近日變動多多，ViuTV追到無綫有氣冇掟唞，令大台急召曾志偉回巢做高層，而被視為「弱台」的香港開電視，人丁最單薄，全台只有11位藝員，但個個都周身刀兼瓣數多多，自喻「好抵用」，面對強敵更表現齊心，嚴崇天說：「盛唔盛世，唔係睇個台，係睇你努唔努力，要人睇得起你，首先要睇得起自己！」

論年資排輩，李尚正、盧頌恩（妹頭）、黃芳雯（Paula）和嚴崇天都在開電視（前身有線電視）工作超過10年，阿正曾見證有線盛世時代：「好似有廿幾卅人嘅，最記得大家除晒衫影海報，仲有陳啟泰。」Paula最欣賞公司念舊情：「我都攞咗個十年金牌，其實我喺無綫都攞過，我覺得有線好好，無論經歷幾多風雨，對女藝人都非常好，你可以放心結婚生仔都有工開，公司唔會待薄你。」不過，懷愐過去不如展望將來，新一代的藝人李麗珊（Lisa）、鄺芷凡（Omi）、馬梓軒（William）、霍嘉恩（Gracey）、連佳麗（Kelly）、林靜莉（Jeannie/莉莉菇）和王凌燕（Vanessa）對公司亦有信心，Omi是由有線順利過渡到開電視的其中一人，她說：「之前keep住內部製作，反而現在多咗同外面製作，有啲crossover，節目種類係多元化咗。」

嚴崇天：要建立自我形象

嚴崇天認同現在的都市人未必會乖乖坐定睇電視，作為藝人，建立自我形象更重要，「開電視畀好多自由度我哋，可以做生意同其他工作。真心講，大台又好，細台又好，睇你點build up自己個brand，唔好賴個台唔好，咁大台都好多人寂寂無名，走咗又鬧唔畀機會，咁你有冇爭取機會先？有冇特別地方令人要畀個機會你？好認同音音姐（邵音音）同我講，你要人哋睇得起，先要睇得起自己，連自己都睇唔起就冇得做，所以我哋唔會睇唔起自己。」

莉莉菇全台人工最低

嚴崇天能操英語、韓語和普通話，訪問當日即興做司儀，而阿正和妹頭則各自帶領隊員分成紅、白兩組，回答一些有關公司的問題。出乎意料之外，大家竟然忘記了開電視的開台日和台徽顏色，莉莉菇自認有溫書竟將開台年份答錯是2017年，其實是2018年；而答台徽「紅白黑」的Lisa就自認色弱，最後要兩組齊心協力才能找出答案，十分搞笑。談到最高薪和最低薪藝人，前者大家都推舉阿正，笑指對方時薪最高；後者是最新加入、被「連登仔」追捧做女神的莉莉菇，她是前港姐季軍鍾慧冰的女兒，正職做生活科技資訊網記者。她笑說：「好啦，我承認我係！」她表示自己跟開電視好有緣：「我未嚟呢度做之前，有一半人都嚟過我屋企，Omi係我小學同學，連佳麗就係我大學同學，Paula係我媽咪嘅同學...」37歲的Paula與67歲的冰姐年紀相差一大截，此話一出全場爆笑，莉莉菇即補鑊說：「唔係唔係，媽咪嘅同事，我媽咪成日都話有線係好溫暖嘅家庭。」妹頭就覺得低薪即是抵用，「多啲嚟密啲手」，最緊要人人有工開。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！