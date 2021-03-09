大熱動畫《鬼滅之刃》風靡全球粉絲，電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》於日本及各地破盡票房紀錄，不過去年卻在韓國鬧出「旭日旗」風波，因為主角炭治郎的耳飾用上旭日旗圖案，令人聯想起日本在二次大戰時的軍國主義，引起部份反對人士的不滿，而該片今年1月在一片爭議聲中於韓國上映，最終在畫面上為炭治郎的耳環進行修改。及至本月，《鬼滅之刃》的電視動畫版在韓國Netflix上架，然而播出日本原裝版後又引來韓國網民不滿，批評Netflix竟然使用了旭日旗圖案，為了平息事件，Netflix近日已把《鬼滅之刃》進行修正，將炭治郎耳飾圖案改成四行橫線，而今次跪低消息已傳至日本，並成為熱話，一度登上日本Twitter的熱門排行榜。

憑《鬼滅之刃》主題曲爆紅的動漫歌姬LiSA，又在昨日舉行的日本年度頒獎禮「第25屆SPACE SHOWER MUSIC AWARDS」上奪獎，LiSA以《炎》勇奪「最佳電影歌曲」，而樂壇才子米津玄師的200萬暢銷專輯《STRAY SHEEP》獲頒「年度大碟」，他的歌曲《感電》亦奪得「年度音樂錄影帶」，而人氣樂隊Official髭男dism則掃走「年度歌手」和「最佳流行歌手」兩獎同屬贏家。

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