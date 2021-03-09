韓國男團東方神起的35歲成員U-Know，今日突然爆出因違反防疫規定而遭警方調查。

事務所道歉

根據韓媒CBS的新聞報道，警方以涉嫌違反《傳染病預防及管理相關法律》為由，正在對U-Know進行立案調查。據知U-Know於上月底在首爾江南區清潭洞的某餐廳內飲酒，一直呆到深夜，未有於限制營業的晚上10時前離開餐廳。警方相關人士表示：「確實在調查中，還未將案件移交至檢方。」

而U-Know所屬的SM事務所就表示：「真心對不起，因為疫情，很多人都很辛苦，讓大家擔心了。U-Know最近在江南的一間餐廳內與三名朋友見面聊天時，逗留時間超過了限制營業時間，因此接受了調查。U-Know因為一瞬間的放鬆，讓很多人失望，對此深感自責，公司對於所屬藝人在私人時間也沒有嚴格管理和指導好防疫守則一事，感到很抱歉。」承諾之後會好好管教藝人。

餐廳限制營業

韓國方面，由上月15日開始，首都圈維持社交距離第二階段，禁止五人以上的私人聚會，餐廳、咖啡室、K房、宴會廳及其他娛樂設施的運營時間，限制在晚上10時。

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