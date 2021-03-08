香港有四間免費電視台，被視為「弱台」的香港開電視，人丁最單薄，全台只有11位藝員，但個個都周身刀兼瓣數多多，他們自喻「好抵用」，面對強敵更表現齊心，11名戰友日前晒冷一起接受《蘋果》訪問，當中嚴崇天信心滿滿說：「盛唔盛世，唔係睇個台，係睇你努唔努力，要人睇得起你，首先要睇得起自己！」

論資排輩，李尚正、盧頌恩（妹頭）、黃芳雯（Paula）和嚴崇天都在同樣是有線寬頻旗下的有線電視和開電視工作超過十年，阿正自言曾見證有線盛世時代：「好似有二十幾、三十人，最記得大家除晒衫影海報。」Paula最欣賞公司念舊情：「我都攞咗個十年金牌，其實我喺無綫都攞過，我覺得有線好好，無論經歷幾多風雨，對女藝人都非常好，你可以放心結婚生仔都有工開，公司唔會待薄你。」

自我增值

新一代的開電視藝人李麗珊（Lisa）、鄺芷凡（Omi）、馬梓軒（William）、霍嘉恩（Gracey）、連佳麗（Kelly）、林靜莉（莉莉菇）和王凌燕（Vanessa）對公司亦有信心。Omi是由有線順利過渡到開電視的其中一人，她說：「之前keep住內部製作，反而現在多咗同外面製作，有啲crossover，節目種類係多元化咗。」

睇起自己

嚴崇天認同現在的都市人未必會乖乖坐定睇電視，作為藝人，建立自我形象更重要，嚴崇天覺得作為藝人最重要自我增值，所以他精通多國語言，英文、普通話外，早年曾到韓國留學學韓文，曾有韓星到港舉行見面會，他有機會擔任活動司儀，多一條發展路線。他說：「開電視畀我哋好多自由度，可以做生意同其他工作。大台又好，細台又好，睇你點build up自己個brand，唔好賴個台唔好，咁大台都好多人寂寂無聞，走咗又鬧唔畀機會，咁你有冇爭取機會先？有冇特別地方令人要畀個機會你？好認同音音姐（邵音音）同我講，你要人哋睇得起，先要睇得起自己，連自己都睇唔起就冇得做，所以我哋唔會睇唔起自己。」

撰文：嵐山

場地提供：Pier1929 of 灣仔碼頭