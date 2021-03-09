38歲日本女星熊田曜子一向以性感見稱，曾經對G Cup雙乳自豪的她，近日在IG剖白餵人奶長達六年的辛酸，自爆上圍走樣，令她感到厭惡，目前正積極接受健身訓練，望把胸部改善成為最理想型態。

熊田曜子育有三個囡囡，她於2012年結婚後誕下大女，分別於2015和2018年再做媽咪，由於細女終於戒奶，使熊田曜子可以結束長達六年的餵母乳生涯，並在IG上表示：「對於有三個小孩，每個都餵母乳兩年來養育，當戒奶後，胸部縮水令我感到驚訝…20多歲時為之驕傲的胸部，形狀與彈性已完全不同...」如今熊田曜子照鏡卻十分討厭自己的胸部，故目前她決定花兩個月時間靠運動來健胸，並在其YouTube頻道分享成果。

熊田曜子能keep住驕人身材並不容易，為了保養搵食架生，她透露從中學開始每日會做200次美胸體操，就連著名內衣品牌「PEACH JOHN」最近也找她擔任內衣模特兒。

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