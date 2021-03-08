第26屆美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）於美國時間前晚舉行，今年受到武肺疫情影響，頒獎禮透過視像形式進行。日前在金球獎頒獎禮連掃兩個大獎的38歲美籍華裔女導演趙婷再次憑電影《浪跡天地》（Nomadland）揚威國際，致辭時偕同監製Mollye Asher向上星期自殺身亡的《浪》片混音師Michael Wolf Snyder致敬。

官媒：應承受代價

《浪跡天地》繼金球獎後，在美國影評人之選大獎再連奪四獎，包括最佳電影、最佳導演、最佳改編劇本及最佳攝影（詳見附表）。不過導演趙婷日前被網民翻出兩段舊訪問，當中她提及年輕時在內地生活「到處都是謊言」，結果被內地網民狙擊，一夜之間由「中國之光」變成「辱華導演」。原定於4月23日在中國上映的《浪》片（中國片名：無依之地）的內地版官方海報，隨即被中國各大平台刪走，懷疑已被撤檔。不過，官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨日發文評論，他認為：「出來混遲早要還，趙婷這樣說了，眼前這些是她應當承受風波和代價。」但認為電影沒必要撤檔，又指中國保持開放。至於趙婷執導的Marvel新作《永恆族》（The Eternals），計劃今年11月全球上映，未知會否影響該片打入內地市場。

其他電影獎項方面，已故「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲封戲劇組影帝，其遺孀Taylor Simone Ledward代他領獎，而影后則是嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）憑《超犀女王》（Promising Young Woman）奪得。至於最佳男、女配角分別是《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）和《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）的Maria Bakalova。電影《Minari》的童星Alan Kim獲得最佳年輕演員，致辭時更感動喊爆。

《王冠》成為大贏家

除電影大贏家《浪跡天地》外，Netflix劇集《王冠》亦連獲四個獎項，包括最佳戲劇組劇集、最佳男主角佐斯奧康納（Josh O’Connor）、最佳女主角愛瑪歌連（Emma Corrin）以及最佳女配角姬莉安德遜（Gillian Anderson），而24歲女星安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）就繼金球獎後再度奪獎，憑《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）在迷你劇及電視電影組別中獲封視后。至於今年的頒獎嘉賓亦相當有睇頭，由剛宣佈懷孕的「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）擔任壓軸頒獎嘉賓，宣佈今年的最佳電影獎，而英劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）女主角Phoebe Dynevor亦是頒獎者之一。

第26屆美國影評人之選大獎主要得獎名單

【電影組別】

戲劇組

最佳電影 《浪跡天地》

最佳導演 趙婷《浪跡天地》

最佳男主角 查特域克保斯曼《藍調天后》

最佳女主角 嘉莉慕萊根《超犀女王》

最佳男配角 丹尼爾卡魯亞《Judas and the Black Messiah》

最佳女配角 Maria Bakalova 《波叔出城2》

最佳外語片 《Minari》

【電視劇組別】

劇情組

最佳劇集 《王冠》

最佳男主角 佐斯奧康納《王冠》

最佳女主角 愛瑪歌連《王冠》

最佳男配角 Michael K. Williams《戀偽鎮驚逃》（Lovecraft Country）

最佳女配角 姬莉安德遜《王冠》

迷你劇組

最佳劇集 《后翼棄兵》

最佳男主角 約翰保也加（John Boyega）《Small Axe》

最佳女主角 安雅泰萊采兒《后翼棄兵》

資料來源：美國影評人之選大會