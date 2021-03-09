「老佛爺」Karl Lagerfeld在2019年2月因胰臟癌 去世，全球時尚迷震驚、不捨。他離世後估計留下達50億元的巨額遺產，由於Karl生前沒有親人，所以龐大財產分了給7位繼承人，包括其愛貓Choupette及照顧愛貓的管家、私人保鏢 Sebastien Jondeau、御用男模 Brad Kroenig等。

Karl Lagerfeld生前在世界各地、英美法都有物業資產。蘇富比拍賣行昨日突然宣佈，將會拍賣Karl Lagerfeld在摩納哥大宅中的物品，並會舉行專場拍賣。蘇富比表示受到遺產執行人委託，會對大宅中的物品進行估價，為期大約需時兩個月，之後預計在2021年下半年舉行一次拍賣。蘇富比法國副總裁Pierre Mothes表示，「他是時尚和藝術界重要人物，這次拍賣將向這位獨特又極富創造力的設計師致敬。」Karl Lagerfeld才華橫溢，本身是設計師、收藏家，估計大宅內藏品非常珍貴稀有。其實他在生時，亦曾多次拍賣自己的藏品，如2000年佳士得曾拍賣他所收藏的十八世紀法國家具和藝術品，當時成交額高達2850萬美元。

Louis Viitton 在巴黎時裝周最後一天、明天壓軸開騷，今日就率先公佈最新聯乘系列造勢。今次和意大利抽象美學設計師Piero Fornasetti創立的品牌Fornasetti合作，推出LV x Fornasetti聯乘手袋。不過，今日公開的幾款新袋，並冇用上知名度、辨識度最高的黑白女伶肖像（19世紀歌劇名伶Lina Cavalieri），反而以銀幣、浮雕人像畫為主題，在LV monogram 上印滿圓型頭像，或直接立體銀幣型手袋，饒富趣味。

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