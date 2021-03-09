去年因武漢肺炎疫情影響，音樂會幾乎完全癱瘓，音樂人伍仲衡在疫情下將音樂與大眾連結，邀請不同歌手在網上開live玩音樂，體會另類視聽。伍仲衡將於3月27、28號在旺角麥花臣開騷，昨日他聯同麥花臣節表演嘉賓樂手Jason Kui於場館宣傳。

伍仲衡已有1年多沒有真正踏台玩音樂，現正興奮倒數，期待大於緊張，日日秘密練歌。雖然入場人數有所限制，暫時場館只容許一半入座率，伍仲衡說：「實體飛已經賣晒，音樂會有live同步播出，網上收費劃一180元，吸引世界各地嘅人買飛，美國、馬來西亞、遠至荷蘭、挪威都有，真係冇諗過。」若肺炎確診數字持續下降達單位數，政府有機會放寬，開放多25%入座率，伍仲衡說：「我都希望疫情快啲過去，政府可以開多兩成半，多啲人嚟睇，若果真係開放，之後會盡快賣飛，現時收益同成本未能夠打和。」

伍仲衡以音樂人身份近日出席大小宣傳活動，包括上綜藝節目及開live，當上音樂KOL，他笑說：「幕前幕後我都係鍾意玩音樂，而家係多咗機會上節目。」演唱會流程經多次開會落實，參與歌手未計神秘嘉賓超過20位，歌曲有70首之多。另外太極樂手唐奕聰Gary Tong日前猝逝，伍仲衡與Gary多年好友，今次在演唱會中特別加插Gary作品。

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