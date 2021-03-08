資深喜劇演員吳孟達上月27日因肝癌逝世，享年71歲。達哥家人前日以基督教儀式在紅磡世界殯儀館為他設靈，昨日出殯，火化後骨灰由達哥大馬籍太太侯珊燕帶回大馬安葬。昨早的大殮儀式一切從簡，沒安排達哥生前好友扶靈，丁羽和關海山太太「蝦嫂」亦有送達哥最後一程。

蝦嫂：把聲仲留喺度

侯珊燕與兒子吳韋侖及多位親友，約在上午10時10分到達殯儀館，母子穿上黑色素服送別達哥。他們落車後，全程耷低頭神情哀傷，便跟隨着工作人員步入靈堂。至於達哥的一對孖女吳凱欣和吳凱兒、二弟吳利達及三弟吳鴻達等比侯珊燕母子早到靈堂打點一切。家屬於上午11時半為達哥舉行告別式，出殯後達哥靈柩送哥連臣角火葬場火化，稍後家人會將骨灰帶返大馬。大約10時許，親友開始到來送別，丁羽到場，企定讓傳媒拍照後，做了合十手勢便進入靈堂。告別式舉行前，殯儀館職員先將兩籃白花放上靈車，作火化儀式時獻花之用。

告別式結束後，靈柩移送出靈堂，達哥兒子韋侖捧着爸爸的遺照，達哥女兒緊隨一同登上靈車，奉柩哥連臣角火葬場，達哥遺孀侯珊燕由工作人員陪同離開上靈車，其間見她神情非常哀傷，雙眼通紅。來送達哥最後一程的丁羽，表示非常惋惜，盛讚達哥為人善心，乃影壇不可多得的人才，對長輩尊敬有加，蝦嫂亦惋惜表示：「佢入院做完手術之後，我哋有通過電話，講吓情況點，佢把聲仲留喺我部電話度。」

執白玫瑰最後告別

中午12時05分左右，達哥靈車抵達火葬場，兒子韋倫捧着亡父的遺照下車，神情一臉哀傷，達哥的棺木則由工作人員推到禮堂門外，兒子、大女兒和二弟一直站在棺木旁邊守候。直至12時19分，乘搭七人車到場的遺孀侯珊燕，拿着一朵白玫瑰走到兒子身旁，及後工作人員才推着達哥棺木進入禮堂，一代「黃金配角」達哥化作一縷輕煙隨風而去。儀式約20分鐘，達哥一眾親屬離開禮堂，問遺孀侯珊燕何時返回大馬？她未有回答，然後與兒子登上七人車，二弟吳利達亦表示不清楚何時將達哥的骨灰運回大馬。