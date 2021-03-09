鄭中基將於4月舉行全港首個自駕戶外演唱會，暫定開兩場，地點是中環海濱活動空間，今天踏入49歲的鄭中基接受《蘋果》訪問表示：「最初主辦邀請我參與呢個Drive in show，我諗應該好好玩，同埋對觀眾來講都係一個新體驗，所以一拍即合！至於演出內容以外嘅事，都全由主辦方處理，我專心處理音樂部份，多謝大家支持！」

主辦G Music負責人Kenny接受電話訪問表示，鄭中基演唱會本於2月舉行，因疫情關係延至4月，政府早前公佈4人限聚令，故觀眾人數亦配合限聚令，只安排三份之一觀眾入場，他說：「搞露天騷係因為戶外空氣好啲，希望帶動歡樂氣氛，唔介意大家喺出面天橋聽歌。呢個場地可以容納2萬人，而家預大約6000幾位觀眾，其中私家車會容納96部，每架車最多只可有4人，私家車會有4排，而座位觀眾就安排喺私家車後面。」座位票價為$1,080/$880，車輛套票為$6,000。

由於是戶外演出關係，要照顧現場睇騷觀眾，故舞台闊度超過200呎，並設有三個巨型LED wall（76呎x20呎），他說：「製作費超過1千萬，希望帶動500幾人開工，令成個行業再次行番。」由於戶外騷要配合很多方面，事前要跟警務處、消防處等部門開會，商討防疫和人流管制，確保演唱會順利舉行。

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