武漢肺炎影響全球經濟，本地戲院去年12月開始停業超過3個月，令電影業重創，昨日陪伴港人36年的UA Cinemas（娛藝院線）終於宣佈全線結業，消息震驚整個電影業界。昨日影壇大哥大洪金寶出席新戲開鏡，表示對UA結業欷歔，更戥港人心酸落淚，慨嘆：「香港冇希望。」杜汶澤則於fb指：「其實大部份香港戲院商都同政府好好關係，但係有冇出聲反映吓業界喺疫情下嘅困難呢？唔好話反枱啦，出句聲都唔敢啦！」

武漢肺炎下政府實施限聚令，本地戲院曾三度停業，由去年3月28日停業到5月8日，7月15日中再次停業至8月28日重開，到12月2日開始停業，至今年2月18日重開，更歷時超過三個月，錯過聖誕、新年、農曆年等檔期，終於陪伴港人36年的UA Cinemas（娛藝院線）昨日宣佈全線結業，並啟動清盤程序，遣散逾百員工。

撐香港人拍香港電影

UA執笠的消息令電影業界人都感到欷歔，電影《邊緣行者》昨日在元朗開鏡，洪金寶、任賢齊、任達華、方中信、吳卓羲及林曉峰等演員出席儀式。69歲的洪金寶表示休息已久，兩年幾沒拍戲，他欷歔說：「香港電影有就要繼續拍，香港人拍香港電影，唔知幾時會停。今日聽到UA院線結業，發行、電影、電視都冇得睇，要聽返麗的呼聲電台，遲啲香港乜嘢都復古。我以前每個星期六、日都去戲院霸位，睇觀眾反應，睇自己同麥嘉嘅戲，𠵱家冇呢支歌仔唱。」

身為影壇大哥大，洪金寶佩服香港的電影公司在疫情下仍開戲製作，對於會否減片酬支持，洪金寶若有所指地說：「如果係香港政府就唔使，佢大把錢，其他人就有商量。」對於會否邀請政府協助電影業界，洪金寶絕望說：「唔好再講呢啲，冇晒希望，人生冇希望，香港冇希望，唯一希望香港仲有啲空氣可以呼吸吓。打開個電視見到老百姓嘅生活，睇到都心酸，我好想幫，但我幫唔到，唯一幫手就係流眼淚。」

同場的任賢齊說：「大家努力拍好電影，等個市場好番。自己過往都有入UA戲院睇戲，疫情影響係好大。」

任達華盼大財團收購

其新戲拍檔任達華感慨地說：「聽到消息有啲唔開心，希望疫情快啲好番，各行各業重新開返，𠵱家都要面對現實接受，希望有大財團能夠收購。」譚耀文及林曉峰（阿Lo）亦感到惋惜，阿Lo指：「我覺得戲院可以直播演唱會實況，因為疫情令場館人數受限，戲院可以轉型，增加收入。」吳卓羲就表示：「我喺沙田長大，沙田UA戲院算係陪我成長。」

據知文念中執導的許鞍華紀錄片《好好拍電影》，上周六晚才於UA CineTimes進行映後分享，估不到昨日便結業，令不少業內人士都感到心傷。而在一片嘆息中，杜汶澤卻於fb指：「其實大部份香港戲院都係藍屍開嘅，同政府好好關係，但係有冇出聲反映吓業界喺疫情下嘅困難呢？唔好話反枱啦，出句聲都唔敢啦！」

至於愛與太太郭晶晶一同入戲院睇戲的霍啟剛，亦在fb回應：「天災我哋避唔過，但係政府嘅抗疫手段，直接將業界推向瀕臨結業嘅邊緣。業界期望唔係政府幫手交租出糧，只係好卑微地要求有個相對正常穩定嘅經營空間。」邵仲衡也留言：「香港又少了一間可以入場欣賞電影的戲院……再見。」車淑梅亦寫道：「告別了，UA戲院！那裏有很多美好回憶，這不單是戲迷的壞消息，也是意味着將有很多人失業了。」

【那些年的UA首映禮】

UA院線於1985年創立，自當年於沙田新城市廣場開設首間戲院起，戲院遍佈全港各大地區，並舉辦過大大小小中外電影首映禮，寫下香港影史一頁。