香港國際電影節（Hong Kong International Film Festival）每年多在3至4月舉行，去年因為武漢肺炎爆發，令原定去年3月舉行的第44屆電影節，延期至8月舉行，最後更因疫情變得嚴重，被迫取消。今年的第45屆香港國際電影節將於下月1至12日舉行，其中有份參展、由現年84歲的謝賢（四哥）及66歲的馮寶寶主演的新片《殺出個黃昏》，會在下月4日於電影節中作世界首映，片中四哥的造型，讓觀眾可一睇難得露出的「真相」。

四哥無超被禁Chok

四哥與寶寶姐前年被林家棟打動出山拍攝，相隔60年再度「父女」同場，全片看點在於一直貪靚又chok慣的四哥，為了今次的角色，不單被監製林家棟下令禁止chok着演，而且更讓四哥放棄幾乎不離身的太陽眼鏡，還有他常用的圍巾和樽領衫，四哥真實地呈現一個退休殺手的老人模樣，算是幕前少見，無損四哥的型。

開幕片打孖上

此外，大會今日公開今屆會有兩套開幕電影，分別是由洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東、徐克共同執導的《七人樂隊》，以及由翁子光執導，梁朝偉、郭富城等主演的《風再起時》。

《七人樂隊》來頭不少，除了有7位導演破天荒合作外，片中各故事更以不同的年代背景，拍出體現香港精神的故事，而又不失個人風格的作品。《七人樂隊》早已到法國、荷蘭、日本、埃及、韓國等地參展，並入圍康城影展及獲選為釜山國際電影節開幕電影。

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