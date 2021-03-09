韓國27歲的男星志洙早前爆出校園暴力的爭議，因而被《月升之江》劇組踢走，改由《哲仁王后》上位的26歲男星羅仁宇接替演出。羅仁宇於昨晚播出的第7集已登場，表現獲外界及劇迷大讚，令劇集上、下兩部收視維持在6.7%及8.7%，繼續成為同時段劇集收視冠軍，而香港劇迷可透過「黃Viu煲劇平台」追看。

金所炫陷危機

昨晚一集交代到，金所炫飾演的平岡公主正式回到宮中，但除了李知勳飾演的高建外，沒有人與她站在同一陣線上，預告她的孤獨戰鬥。金所炫想揭開長白藥草店的秘密時，發現店內有被捉走及將被賣到新羅的宮女，金所炫決心守護她們，打算解救眾人時，卻陷入了危機。而羅仁宇接替飾演的溫達則回到村內，一個人孤單地散步，又上演動作場面。

預告三角關係

雖然羅仁宇在第7集的戲份甚少，但劇迷就讚他飾演的溫達完全沒有違和感，而且更添純真儍氣一面。而預告中可見，羅仁宇將與金所炫重遇，但金所炫就疑似被安排和李知勳成婚，預告三角關係上演。

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