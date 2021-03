Pixar動畫《靈魂奇遇記》(Soul)在各大頒獎禮都橫掃最佳動畫獎,近日其香港票房成績亦相當好,已衝破1,600萬,蟬聯10日全港票房冠軍。另外,迪士尼動畫《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)在過去週末優先場亦獲佳績反應熱烈,成為週六、日票房第三位。

不過《魔龍王國》於北美及全球票房成續就未如理想,過去周末只獲860萬美元(約港幣6,700萬)收入,全球就獲2,600萬美元(約港幣2億)票房。即使加上武漢肺炎因素,成績亦屬不佳。對比起同期的《Tom & Jerry大電影》(Tom & Jerry),後者就收1,400萬美元(約港幣1.08億),成績比《魔龍王國》好得多。

