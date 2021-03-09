UA Cinemas（娛藝院線）昨日全線結業，從第一間UA戲院在沙田新城市廣場開幕，輾轉已經36年，是不少香港人的回憶。導演周顯揚透露UA開幕當日有幸入場睇戲，最難忘是排隊買飛的境況，就像行花市一樣。周顯揚執演的《真‧三國無双》將於4月29日上映，對於UA倒閉導致戲院座位減少一成，他相信只要是好戲，就會有觀眾支持。

周顯揚今日接受《蘋果》訪問，36年前UA在沙田新城市第一間戲院開張時，他亦在場︰「UA倒閉，對我來說有莫大感觸。UA院線伴我成長，當年開幕時我還是小學生，還記得戲院開張當日，祖父帶我去。第一間應該在沙田對吧。UA戲院是『過江龍』院線，『電子售票』、用電腦屏幕劃位，帶來的震撼記憶猶新！而且座位新穎舒服，比一般舊式椅子舒服好多啊！。」事實上當年舊式戲院椅子在長年沒有維修下，背面又黐滿香口膠，確實令人卻步。

排隊閒閒地1個鐘

周顯揚回想當時在UA買飛，經常要排隊，動輒要排上一小時，對現今的觀眾來講，是不能想像，而情況就如「人迫人就像花市一樣！試過很多次在UA排到我的時候，Full House。如果落雨的時候排隊買飛就麻煩了，UA戲院外空地站滿人的境況，實在令人回味。」他期望戲院業能快點復甦，雖然執導的《真》片即將上映就遇到有戲院結業，周顯揚相信憑片中古天樂、劉嘉玲、呂良偉及林雪等好戲之人，相信會有捧場客支持。《真》片十款海報設計找來攝影師夏永康操刀，濃艷的色彩造型，跟原著電玩角色匹配。

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