現年62歲的日本過氣音樂教父小室哲哉，上月與48歲前globe主音KEIKO正式離婚，結束19年的夫妻關係。

小室在2018年初被爆搭上情婦，對方遭起底是擔當其私家護士的蒲生史織，之後便打算飛起患病的太太KEIKO，又指KEIKO自2011年因蜘蛛網膜下腔出血病倒後導致記憶力下降，影響說話能力，只得小學四年級程度，之後雙方一直拒絕見面，並向法院提出申請離婚，盛傳小室是準備與新歡再婚，第四度做老襯的說法甚囂塵上。

擬重組globe

KEIKO日前向日媒《女性Seven》透露近況，開腔數臭小室哲哉，坦言無法原諒前夫。至於今日出版的日本雜誌《女性自身》就追訪小室，染回金髮的他戴口罩前往開工，面對記者提問亦有一一回答，他表示希望可以見KEIKO當面道歉，並說：「包括在globe及其他音樂上，有協助需要一定會幫手，我始終作為一位音樂人。」當被問到跟護士之間的感情時，小室則稱：「自去年6月以來，完全沒有見過見，沒有作任何治療。」言語間透露與蒲生史織已經玩完，說罷即匆匆走人。

曾被港商騙財

小室哲哉曾在樂壇隻手遮天，最高峯時資產至少有100億日圓（約7.17億港元），不過他理財不善，在香港投資失誤，還被本地商人騙走數十億日圓巨額，2006年更因版權詐騙案被起訴，並為三任前妻賠上贍養費等，據知KEIKO與他離婚更能獲分小室的部份財產。

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