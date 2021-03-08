UA戲院昨日全線結業，令戲迷大嘆可惜，其實香港影業曾經璀璨，不少經典戲院更是港人的集體回憶，結業多年仍有人不斷提起。

影藝戲院

以放映非主流電影知名，1988年在灣仔新鴻基中心經營至2006年結業，2009年在淘大商場重開至2018年再結業，翌年在九龍城廣場重開，但商場將重建，戲院會第三度消失。

利舞臺戲院

位於銅鑼灣波斯富街，除放映電影外，亦會作粵劇、歌劇、演唱會等表演。1940年放首套電影，1991年改建成商場，雖然其後商場再建戲院，但在2005年再次結業。

普慶戲院

1902年開業時是表演粵劇的戲園，位於油麻地彌敦道，曾數度重建，1990年重建後以迷你戲院的形象示人，至2002年結業，現改建為逸東酒店。

油麻地戲院

位於窩打老道和新填地街交界，1930年啟用，到1985年專門播放色情電影，1998年結業後歸地政總署接收，被列作二級歷史建築物，現改為傳統曲藝表演中心。

皇都戲院

前身璇宮戲院，於1959年改名，於1997年悄然落幕，陳果的《去年煙花特別多》曾在戲院屋頂取景，2017年獲評為一級歷史建築，將活化為藝術文化表演場所。

碧麗宮戲院

1979年開業，標榜豪華裝修及採用身歷聲立體音響，當時票價全港最貴，電影《時光倒流七十年》曾於此上映長達223日。1994年結業，現時改建成世貿中心的二樓。

麗宮戲院

位於新蒲崗彩虹道，曾是全港最大的戲院，擁有3000個座位，1966年開幕當日更請來陳寶珠登台，任劍輝、白雪仙等剪綵，在1992年結業，後改建為越秀廣場。