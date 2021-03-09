上周五踏入39歲的韓國「情歌王子」輝晟（前譯：輝星），去年被爆慣性使用藥物異丙酚（即麻醉藥），遭警方立案調查，由於他已非首次涉案，因而被檢方以涉嫌慣性使用麻醉藥的罪名被起訴。

罰款41萬

案件於本年1月進行一審，輝晟承認控罪，大邱地方法院今日作出最終判決，輝晟被判入獄一年、緩刑兩年執行，並要接受40小時社會服務令、40小時藥物治療及罰款6,050萬韓圜（約41萬港元）。法院表示：「被告人（輝晟）作為公眾人物，更要作出好榜樣，但之前已有因吸食異丙酚被起訴的前科，更曾經疑吸毒暈倒。不過由於職業特性，被告人患有慢性憂鬱症，並且正接受治療，主治醫生亦認為今後復發的可能性很低，所以判處緩刑。」輝晟今日亦有到場聽審，但他未有回應「會否上訴」、「對判決有何感受」等媒體問題，只是一直低着頭離開。

力燦就刑期上訴

另外，韓國男團B.A.P出身的30歲男星力燦，大前年被爆涉嫌於度假屋內性騷擾一名同行的20多歲女性，力燦於上月進行的一審中，被判囚10個月，以及接受40個小時的性暴力治療。不過昨日有報道指，力燦已就刑期作出上訴，估計案件將進行二審。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！