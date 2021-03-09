死敵碰面，會繼續眼紅還是握手言和？馮盈盈和昔日好姊妹江嘉敏，在去年6月因上何猷亨的富豪船P而正式決裂，自此好姊妹成反目仇家，不單隔空過招，同場亦視而不見，不過早前有消息指二人將要合作TVB新節目《解構心機女》，關係未修好但焗住要破冰。

今日二人正式開工，馮盈盈率先在IG貼出世紀大合照，更點題以「破‧冰」做引子，然後又自我解說一番：「Sorry打錯，走冰先啱；珍珠奶茶，少甜走冰。知道嘉敏今日第一次做主持，請你飲珍珠奶茶，為你加油打氣，我哋一齊做好個show！」之後她又hashtag說：「#珍珠奶茶 #台灣風味 #少甜走冰 #低糖低熱量 #期待新火花。」

雖然馮盈盈貼心「萬歲」請死敵和節目組飲奶茶，但話明「心機女」，在衣着上，馮盈盈看來算過度過，輕露事業線搶贏密實江嘉敏。相中二人即使面露笑容，但唔少網民都覺得她們笑容牽強、坐姿拘謹。

馮盈盈事後接受訪問時，就以前輩的口吻，表示江嘉敏第一次做節目主持難免緊張，所以才請對方飲珍奶，她又指江嘉敏和男友Anthony之前經歷唔少風浪，但Anthony仍被女友治得貼貼服服，所以要向對方請教秘技才對，似語帶雙關暗示對方在男女關係上，手段高明。

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