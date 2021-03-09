近日不少韓星都爆出曾涉校園暴力，繼人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、「馬舞女」泫雅、女團(G)I-DLE成員穗珍、《梨泰院Class》金東希、韓片《勁舞Dancing癲》女星朴慧秀、《月升之江》志洙等人後，曾演出人氣韓劇《夫妻的世界》的28歲女星沈恩宇，亦被爆捲校園暴力爭議。

受害人接受精神治療

昨日網上論壇一篇名為「揭發劇《夫妻的世界》沈恩宇校園暴力」的貼文引起熱議，該網民A某透露：「中學時期，在沈恩宇的主導下被孤立，雖然不是身體上的暴力，但卻是精神上的暴力。沈恩宇在校有很有人氣及影響力，偶然的一次爭執後，之後再與沈恩宇那班人踫面時，就被她們辱罵，她們又捏造關於我的事、挑撥我與好友間的關係。我從初中一年級開始就被孤立，度過了艱難的校園生活，結果在三年級就轉學了，真是地獄般的日子，目前仍然接受精神治療。」

胞姐去年已爆料

對於被指涉校園暴力，沈恩宇的所屬事務所立即否認：「完成沒有事實根據，沈恩宇的朋友中有一人確實因為和A某吵架而關係不好，但從沒發生過暴力、勒索金錢等違法行為，沈恩宇也沒有主導過孤立的事情。」不過隨後有網民指疑似A某的胞姐早於去年5月，已在網上發文透露妹妹被沈恩宇孤立一事：「好幾次都想忍住不爆料，但看到你過得好，覺得妹妹太可憐了，我就是不想看到你過得好。」

Stray Kids鉉辰停工

另外，告發朴慧秀涉校園暴力的網民今日再度在IG表示，稱被朴慧秀威脅：「她說可以支付100至200億韓圜（約6,810萬至1.3億港元），並威脅受害人作『虛假證詞』，真的感到非常心痛、委屈，為甚麼身為受害人卻要一直躲起來。」而朴慧秀的所屬事務所繼續強調爆料內容非事實，至於朴慧秀主演的新劇《Dear. M》就無限期延播。

同樣被指是校園暴力加害者的男團Stray Kids的20歲成員鉉辰，將缺席綜藝節目《Kingdom》的第二次錄影工作，組合暫時以7人之姿活動。

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