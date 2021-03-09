太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary Tong）於本月2日疑因心臟病發，在家中猝逝，終年57歲。其妻謝玉霞今日向Gary的好友發公告，指Gary 的安息禮將於3月26日（星期五）舉行。

公告上附有Gary彈着鍵琴，笑容燦爛的黑白相，寫道：「先夫唐奕聰先生之安息禮拜謹定二Ｏ二一年二月二十六日（星期五）下午二時三十分至四時三十分於香港灣仔皇后大道東271號循道衛理聯合教會國際禮拜堂一樓舉行，誠邀閣下出席，共同緬懷唐奕聰豐盛人生。」

Gary的離開令圈中好友十分傷心，隊友盛旦華（蛇仔）指2018年Gary因呼吸不順入院，當時經診斷後指Gary的心臟較弱，鄧建明（Joey）讚Gary是一位堅強鬥士，雷有輝（Patrick）則指Gary雖然已離世，但他的笑聲、樂觀態度及靈魂等，都會留在每個人的心裏。

Gary不但是太極樂隊的成員，還是一位出色的作曲人和編曲人，作品包括張國榮《怪你過份美麗》、編曲作品包括張國榮《左右手》、張學友《情不禁》、陳奕迅《陀飛輪》、張敬軒《酷愛》、容祖兒《心淡》等。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！