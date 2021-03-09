巴黎時裝周去到中後場，巨牌陸續出場。Dior 、CHANEL、 LV的數碼騷，依然聲勢浩大。

【Dior】

Dior在女主帥 Maria Grazia Chiuri手上，無止境地高舉女性主義、女權精神，來到2021年秋冬，進入探討自我意識覺醒的階段，她在時裝騷以童話世界中的仙女精靈來說故事，述說成仙魔法，也必先要勇敢跨越暗黑、危險之路。時裝騷的短片由一群森林精靈在月夜甦醒，走入放滿鏡子及刺針、荊棘藝術裝飾的凡爾賽宮(Palace of Versailles )中跳舞。

新裝結合Dior過去與現在的DNA，更是Maria Grazia Chiuri從喜愛的經典童話故事中變奏取材，童話的公主、小女孩、女主人公，不再單純天真，而是加入暗黑twist及意想不到的變化。《 愛麗斯夢幻仙境 》的公主袖連身裙，變作黑色真皮版本，看似精緻棉質喱士布，原來以黑色皮革精工雕刻鏤空而成，展現一份輕巧工藝美。可愛的鏤空黑心皮革裙子與尖領白恤衫，搭配Gladiator Boots、黑色鏤空皮革長靴(內配小女生白襪)，截然不同的現代公主。

玩具士兵的藍色軍裝，在女主帥手上變成藍色cashmere coat，飾上 Dior經典的 cannage 籐格紋車線，再配上如同《小紅帽》的頭巾。灰色tweed suit以利落剪裁出現，以各類upcycled weaves材料、紅藍白色及輕柔流動的tulle skirts提煉。用50年代藝術家創作的紅蘋果、紅玫瑰組成全新的紅色迷彩圖案，再以高科幻印壓技術製成美麗的紅色大衣。主帥特別鐘愛《美女與野獸》童話，晚裝系列也充滿着這種勇敢、獨特的浪漫氣息，紅色心形雪紡蛋糕裙、單肩裙，飄逸搶眼又好看；如同彩虹七色漸變的層層晚裝飾有珍珠尖領；黑白菱格紋晚裝上釘滿玫瑰花，靈感來自《 愛麗斯夢幻仙境 》的格子紋。

【 Christian Louboutin 】

紅底鞋王Christian Louboutin昨日剛宣佈被法拉利母企Exor以5.41億歐元收購24％股份，有大財團揼水合作，今日發佈的新季系列，即悉心安排以重新啟航作為重心主題，大玩衝上雲霄的飛行樂趣，對前景的雄心壯志可見一班。

新系列繼續以虛擬遊戲體驗為發佈形式，乘坐 「Loubi Airways 」航空的全紅頭等艙，遊走機艙中查看新手袋及鞋靴。系列玩坐飛機，袋子款式有fasten your seat belt味的 shearling 腰包、空中小姐拎的boxy化妝袋、度假風的拼貼懷舊海報籐籃袋等。從搖滾和搖擺音樂取材，特色金屬紅的性感尖頭高跟鞋、手袋，還有時裝雜誌、電影硬照圖案鞋，以及有趣的塔羅牌主題印花等。

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