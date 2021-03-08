由尹恩惠、朱智勛、金楨勳及宋智孝等人主演的經典韓劇《宮》，早前宣佈將會翻拍，即時引起劇迷及網民熱議，而《Running Man》（RM）女星宋智孝當年的劇照同樣引起討論，獲網民大讚她多年來都keep住靚樣。

演朱智勛女友

當年智孝才25歲，在《宮》中飾演與「皇太子」李信（朱智勛飾）秘密交往的女朋友，是美貌與智慧兼備的女生。智孝在劇中留着及肩長髮，氣質已經十分出眾，其水汪汪像會說話的大眼，與現在沒有很大分別，當年回眸一笑一幕更令人讚嘆其美貌，網民紛紛留言表示：「真的很美」、「當時真的又美又可愛又很有霸氣魅力」、「這就是真正的視覺衝擊」等。

憑《RM》紅到海外

現年39歲的智孝早於2001年以雜誌模特兒身份出道，在2003年拍攝電影處女作《女高怪談3：狐狸階梯》而為觀眾認識，接演的《宮》、《朱蒙》等都有好成績，並於2008年憑電影《霜花店》大開知名度，之後主持人氣節目《RM》更紅到海外。

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