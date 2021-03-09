紀錄片《理大圍城》贏得今屆香港電影評論學最佳電影獎，《奪冠》替鞏俐及陳可辛分別贏得最佳女演員及導演獎。今日高先電影院在Facebook宣佈，將舉行名為「香港電影評論學會大獎 - 得獎電影巡禮」。今次是《理大》首次在商營戲院上映，此片發行機構負責人崔允信接受訪問時表示開心，他說︰「希望可以有更多地方睇到。」

高先電影院在FB公佈下星期一（15日）起，會播放6套贏得今年評論學會大獎的電影，包括從未在商營電影院上映的《理大》。其餘5套計有《奪冠》、《夜香．鴛鴦．深水埗》、文念中執導、紀錄許鞍華點滴的《好好拍電影》、《3cm》以及《一秒拳王》。每場都邀請影評人出席映後談，門票明日（10日）早上10時在HK Movie App公開發售。

《理大》一片過去只在香港藝術中心放映，對於首次在商業影院上映，網民都留言表示開心，不過有網民「慨嘆」︰「理大圍城得一場 … 唔得㗎」、「強烈要求理大圍城加場」、「理大圍城必須上正場」，亦有網民問會否同場加映《佔領立法會》。

另外，電影評論學會頒獎禮原定明天在西灣河電影資料館舉行，因應疫情及頒獎場地休館，所以明天將改為在YouTube及Facebook錄播。早前大會已將獎座送到各得獎者手中，而《理大》得獎者「香港紀錄片工作者」攝製團體已拍好一條短片，明天播出。

《理大》早前贏得荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節 （IDFA）最佳剪接獎時，紀錄片工作者拍了一條短片，將一堆光碟碎片由一個政府信封倒出，還原砌成一隻碟，回應送檢光碟變成碎片。

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