1.去年獲得金馬獎最佳導演及最佳劇情片之《消失的情人節》，因為疫情拖到3月才上映，票房大受影響。但其實這是近期最精采的華語片，影癡千萬別走寶。必睇，最啱一年多冇笑過的香港人。

2.《消失的情人節》是一齣關於愛情、愛自己的奇幻喜劇，笑中有淚。結局令全場觀眾含着一泡眼淚一齊大笑，佳作也。

3.電影其實講兩樣嘢：「愛情是一起建立的回憶，你的回憶裏面有我，我的回憶裏面有你」及「你要愛自己，因為有人愛你」。

4.陳玉勳乃老牌導演，前作有《愛情來了》及《熱帶魚》。其電影天馬行空，古靈精怪，夠癲，充滿黑色幽默，所以過癮。喜歡《消失的情人節》一片，切記上YouTube，看陳玉勳的短片《海馬洗頭》，保證令你拍案叫絕。《海馬洗頭》片長五分多鐘，短小精悍，荒誕離奇，悲喜交織。亮點是導演柯一正粉墨登場演洗頭佬。李烈及柯宇綸合演。

5.片中令人笑到碌地，演騙財騙色舞蹈老師一角的假泰仔，竟然係香港人。佢藝名周群達，前香港滑浪風帆隊代表，亞洲重量級滑浪風帆排名冠軍，香港奧運金牌得主李麗珊的表弟。其父為黎根，香港最有名的滑浪風帆教練。感覺意外嗎？黎根個仔在台灣揚名演出，厲害厲害。

6.女主角李霈瑜演出神妙，被提名金馬最佳女主角卻輸個馬鼻，唔抵。睇《消失的情人節》一片前，請大家先上網看多年前伍伯及萬芳合唱的《愛情限時批》MV（限時批乃台語，即限時信件），之後李霈瑜在片中模仿萬芳「姣騰騰」，頭犁犁唱此歌，你才會笑到合不攏嘴。

李霈瑜在片中演醜女，真人其實靚女一名，且具模特兒風範。近期台灣媒體《Vogue》安排李霈瑜及劉冠廷展示Burberry新一季春裝，靚絕人寰。Burberry乃老品牌，原本暮氣沉沉，經李霈瑜及劉冠廷一搞，時髦多了，馬上鹹魚翻生。

7.劉冠廷自《陽光普照》後，星運亨通，祖師爺賞飯。睇完《消失的情人節》，再看他在《同學麥娜絲》中演閉結一角，演技多變，冇得頂。

8.《消失的情人節》最神來之筆，是片中忽然出現的那隻壁虎（beef），完全無厘頭卻又冇問題。導演高手，真好嘢！

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。