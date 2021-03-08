不同界別交流設計、衝擊創意，還有作好人好事，才能令時尚界更充滿生氣。

【Simone Rocha ＸH&M】

各路聯乘系列多如銀河沙數，但2021第一季最受女生們期待的，肯定要數Simone Rocha ＸH&M 聯名系列。有齊Simone Rocha招牌的英式可愛夢幻風、公主泡泡袖、珍珠細節及透明紗絹用料等，聯乘版3月11日才正式開賣，肯定掀起搶購潮。一眾潮星紅人已率先着，徐濠縈近日就連環出post，穿上粉橙色透視百褶紗裙、配上蝴蝶結珠飾耳環影造型相，今日三八婦女節，又再穿米白slip dress搭配粉紅色呢絨外套，少女心大爆發。台灣當紅女歌手9m88就繼續玩其怪趣風，抬腿舉手擺甫士，「雖然不是我平常風格，但SIMONE ROCHA x H&M太萌，我忍不住！ 」潮人率先着又怎少得Sammi？阿mi之選不玩浪漫甜美風，她着了公主泡泡袖的乾濕褸，在春日潮濕天氣中，額外醒神。

【Chloé for UNICEF】

另一方面，Chloé與聯合國兒童基金會(UNICEF)合作的第二個限量系列近日亦推出，日本新生代名模萬波Yuka、談善言等都火速穿上以示支持。Chloé支持UNICEF的Girls Forward項目，積極推動性別平等，並支持年輕少女在職場發展，由2019年開始原定為期三年，現已延長至2023年。第二個系列由主帥Natacha Ramsay-Levi創作，兩名女孩手挽手的畫作圖案，象徵女孩互相幫助、並肩前行。系列除了T裇，還包括色彩鮮豔的圍巾、手鏈、扣針，以及心形化妝袋，售價由50歐元起，收益全數撥捐聯合國兒童基金會。

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