一代戲劇泰斗吳孟達昨日化成輕煙，其骨灰將隨妻兒返馬來西亞安葬。成龍雖然沒有親身到場致祭，但也有送花圈悼念。據大陸傳媒報道，原來身為全國政協委員的成龍到了北京開會，被提到達哥，他指對方的演藝涯完美地詮釋了「只有小角色，沒有小演員」這句話。成龍在受訪時更讚美達哥：「認真對待每一個角色，把它發揮到最好，演出屬於自己的特色，這是說起來容易，做起來難的。」

對於達哥最後一條微博、於前年8月轉發《央視新聞》「我是護旗手！」的post，成龍認為達哥此舉是發自於對方的愛國心，成龍表示：「愛國情懷是刻在我們每個中國人骨子裏的。我相信每一個普通人都能以自己的實際行動影響到周圍的人，明星和名人的知名度、影響力更高一些，就更應該做好這樣的表率（榜樣），這是義不容辭的責任。」

翻查資料，成龍與達哥在電影中從未合作過，但他們同樣有份參演1999年在港上映的《喜劇之王》，達哥演場務阿毛，而成龍則客串臨時演員一角。

有指當年原來《喜劇之王》與成龍的《玻璃樽》同期在西貢片場開工，當時兩人提議互相客串對方電影，才促成成龍現身《喜劇之王》。雖然達哥與成龍沒有合作，但兩人均是資深演員，私下有交流也非意外之事。

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