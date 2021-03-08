如果要寫沙田史，其中一part，必定包括UA6。為何要叫UA6而不叫UA？那個「6」，代表六個影院，標誌香港戲院新發展。

這是沙田友的回憶。其實瀝源邨旁的娛樂城也有兩間戲院，新聲和雅都，但娛樂城有波樓有機舖，向來被校方形容為罪惡城，家長自然嚴禁細路去娛樂城睇戲，驚雜，怕學壞；去UA6？正經高尚得多。成長年代大部份電影都在UA6觀看。在那個沒有電腦購票的年代，想睇戲，就要排隊買飛，而UA6條人龍出名長，即使有六個窗口賣飛，但通常只開兩或三個，於是出現以下一種情況：如果你和朋友一起，就一個負責排隊，另一個就企在售票窗，望實上面個細Mon，留意售票情況；如果同行有多一個人，就分排兩條隊。有時候，千辛萬苦排到了，卻只剩下頭兩行，硬食。《天空之城》、《鐵甲威龍》（RoboCop）和《賭俠》，我都是坐在頭幾行最側邊觀看，辛苦嗎？完全不辛苦，電影的精采令我忘卻全程側頭的辛苦。

作為一個80年代搬入沙田新市鎮的屋邨仔，有得睇戲，已很奢侈，仲想食住爆谷睇？妄想——我的確從沒食過UA6的爆谷，頂多是散場後去隔籬八佰伴的日式超市瘋狂試食，如果難得有錢剩，就去四樓那間有火車卡的麥當勞食個最平的漢堡包。這大概就是80年代一個沙田少年的美好生活。

或許沙田友實在太愛睇戲，UA6由六間院擴充到十間，但還是改不了口，繼續叫UA6；記得男廁位於大堂左邊閣樓，要行條長樓梯才去到，有點陰森，但陰森極，也及不上後期成間戲院搬入地底時陰森，只餘下兩間恍如雞肋的戲院，位又窄，銀幕又細，但人活着就是等待，等待傳說中附有IMAX的新戲院，那一年是2007年，到了2008年，停工，那時候，新城市廣場開始多人，不是沙田人，而是多了內地人。

難忘UA帶來IMAX震撼

結果首次讓我欣賞IMAX巨幕的是位於MegaBox的UA，看的是《保衛奇俠》（Watchmen），當時懶理這個巨幕是否合乎標準，總之，夠大就得；其後，iSQUARE的UA開幕，那間IMAX更大，永遠忘不了2012年晨早仆去睇首場《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises），散場一刻，全場鼓掌，在偌大的IMAX影院內，掌聲是會有回音。實不相瞞，時至今日還是改不了口叫iSQUARE UA。

戲院是否還有存在價值？人人答案不同，沙田UA6，卻如實地陪我走過成長年代，由小學睇到大學，由拍拖睇到分手；也多得UA，讓我在中年後感受到IMAX的震撼，重新明白到，原來電影，還是要去戲院看。

撰文：月巴氏