TVB藝員楊明官司纏身，去年8月在山頂自炒撞壆，被控不小心駕駛等三項控罪，後日（11日）結案陳詞，最高刑罰可判監3年。有醉駕前科的楊明，隨時面臨牢獄之災，不知是否擔心要坐監，短短4日內連去兩次寺廟拜神，臨急抱佛腳。

繼上周五驚蟄到紅磡觀音廟祭白虎後，今天是觀音開庫的日子，楊明再次單拖現身觀音廟拜神，約下午5時許，着白色衛衣戴cap帽的楊明出現，由於正藉放工時間，大批善信在廟門外排隊，全部人都要嘟安心出行或登記資料入內，不過，撐警楊明卻沒有加入排隊入場行列，反而走到出口位置，現場所見，出口處早有職員等待，見到楊明即跟他揮手，楊明竟可以從出口直入寺廟，沒有嘟安心出行或登記資料，不知是否有特權自出自入呢！

約10分鐘後，楊明拜完神離去，手上拿着一個紅色膠袋，裏面裝有香枝、水等。記者問今日觀音開庫有否借錢？他說：「冇呀，嚟拜神。」問有否祈求官司順利？他卻反問記者是邊間報館？當知道是《蘋果》後，楊明即封嘴唔答，一支箭過馬路離開。

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