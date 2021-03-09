賈曉晨（JJ）和「力王」老公樊少皇育有兩女「小飯兜」和「小飯團」，自從成為人母後，JJ甘願做全職媽媽照顧囡囡，可是日前她卻自責讓細女誤飲過期奶粉，令她心痛不已，她更鬧爆無良商家並提醒家長選購奶粉時，務必要留意食用日期。

原本事情告一段落，JJ亦已平復心情，可是這段媽媽的心聲，近日在大陸卻不斷發酵，演變成奶粉商與奶粉商、網民互相在網上罵戰。被擺上枱的JJ，最後被迫要刪除該段留言。連日來JJ都有努力解釋事件，澄清自己只是無心之失，並未有投訴奶粉的質素，她留言說：「我把之前那篇關於奶粉的微博刪除了，原因是若扭曲了我原本意思來攻擊奶粉的品質問題，我覺得是不公平的，因為從頭到尾我覺得這是一個粗心問題，跟質量無關，想提醒消費者要細心看日期……因為一件說的非常非常清楚的小事上升到罵戰、上升到陰謀論，上升到各方面攻擊……我也是無語了。」最後，JJ 指自己不會花錢給她造謠的人刪微博，倒不如把錢省下來給囡囡買東西。

今日，JJ再在微博貼出一則全國人大代表李東生在兩會提出的建議，提倡加上打擊網絡誹謗等問題，JJ留言說：「那我做為母親分享一下照顧孩子的經歷給大家提個醒都不行，我又沒有誇大，又沒有騙人。還好有人大代表提出這個，我第一個支持。」

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