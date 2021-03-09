被形容為「騎呢小清新」的獨立唱作人Serrini（梁嘉茵）本月初宣佈，將會在下月10至11日於旺角麥花臣場館開騷，本來場館可以招待1,500位觀眾，但因應限聚令只開得一半座位，即只可容納750位觀眾，當時外間的反應已經相當熱烈，Serrini決定破天荒「未開賣，先加場」，宣佈加開11日下午場，不過即使加了場，但昨日優先訂購的門票一樣被秒殺，甚至連$28,000「總理及總理夫人二人套票」亦全部售罄。

其後有不少fans留言吐苦水，有人表示有錢都買唔到飛，亦有人表示：「開始同搶到飛嘅人絕交！」其後Serrini還在社交平台上向買不到票的歌迷say sorry，又指連父母亦沒有留飛：「01秒嘅時候話冇，因為真係見到2020個人類排隊買飛ing，每場都係under一千張飛㗎咋，下次book 紅館一次過唔好煩，thx！唔好生氣錫番！」

後來Serrini更提醒大家仍有部份門票在明天公開售賣：「再F5！因為半小時唔confirm就會release翻張飛！千祈唔好咁易信啲 spam戶口轉售門票，記得QRcode是不能郵寄der哦，DSE要記得唔好自拍code之餘都要記得唔好大愛影自己門票QR code 入場有飛就唔好咁串，冇飛都唔好唔開心仲有公開售票的！」

事實上Serrini宣開佈開騷後，她曾說：「好緊張，如果可以開多啲（入座率）更好，今次冇企位，所以大家可以原地轉，暫時未有贊助。」問到會否再加場？她說：「應該冇咁多人睇我，所以兩場應該夠，其實個騷都延期咗一年。」相信她自己都想不到門票被「秒殺」，看來她真的要「上紅館」才可以找數！

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