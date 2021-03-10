家家有本難唸的經，英國哈里王子與夫人梅根專訪向皇室掟出「深水炸彈」，指控皇室有種族歧視問題，梅根埋怨「凱蒂弄哭我」曾想自尋短見，轟皇室關注阿奇膚色等，在種族問題上，「事頭婆」也要顧忌三分，之不過英女皇伊利沙伯二世早已見慣風浪，今早磊落大方回應此事，此聲明一來給哈里夫婦下台階，二來暗示皇室成員要收聲。

由於英女皇回應用字簡而精，令不少網民讚「事頭婆」用優雅兼傳統的英文句字，並非普通人學得到，精髓在於”recollections may vary（回憶可能有所不同）”暗示此事並非如梅根所言 ，後來安撫他們稱”will be addressed（將獲到解決）“，再由祖母角度講出對哈里及梅根的愛，”will always be much loved family members”（永遠是深愛的家庭成員），有網民笑言：「完美優雅演繹鬧人唔一定要講粗口。」

作家王迪詩也轉貼公告，寫道：「事頭婆嘅道行，嗰啲丫鬟級數點比呀。While some recollections may vary即係話你妄想症囉。連話人都咁優雅，又點會參加你個『馬戲團』呢。」另有網民指「總比較『說三道四』或『與我為敵』或『冇好下場』來得順耳及不令人反感。寥寥數言，四両撥千斤，釋出善意好感，互留後路」。

另有網民覺得結尾用「ENDS」語重心長，是否暗示一切應該完結，留言紛紛討論「淨係睇事頭婆的英文都學到嘢，最尾ENDS仲用capital letter! 其實事頭婆都錫個孫㗎」、「用 ENDS 這樣的下款是否有點倔？還是皇室一貫的文書用語」、「我自己冇乜學識。真係想知ENDS係點用。咁我下次寫email俾老細時，都可以用」，有網民解釋這個是正常公文寫法。

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