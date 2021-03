家家有本難唸的經,英國哈里王子與夫人梅根專訪向皇室掟出「深水炸彈」,指控皇室有種族歧視問題,梅根埋怨「凱蒂弄哭我」曾想自尋短見,轟皇室關注阿奇膚色等,在種族問題上,「事頭婆」也要顧忌三分,之不過英女皇伊利沙伯二世早已見慣風浪,今早磊落大方回應此事,此聲明一來給哈里夫婦下台階,二來暗示皇室成員要收聲。

由於英女皇回應用字簡而精,令不少網民讚「事頭婆」用優雅兼傳統的英文句字,並非普通人學得到,精髓在於”recollections may vary(回憶可能有所不同)”暗示此事並非如梅根所言 ,後來安撫他們稱”will be addressed(將獲到解決)“,再由祖母角度講出對哈里及梅根的愛,”will always be much loved family members”(永遠是深愛的家庭成員),有網民笑言:「完美優雅演繹鬧人唔一定要講粗口。」

作家王迪詩也轉貼公告,寫道:「事頭婆嘅道行,嗰啲丫鬟級數點比呀。While some recollections may vary即係話你妄想症囉。連話人都咁優雅,又點會參加你個『馬戲團』呢。」另有網民指「總比較『說三道四』或『與我為敵』或『冇好下場』來得順耳及不令人反感。寥寥數言,四両撥千斤,釋出善意好感,互留後路」。

另有網民覺得結尾用「ENDS」語重心長,是否暗示一切應該完結,留言紛紛討論「淨係睇事頭婆的英文都學到嘢,最尾ENDS仲用capital letter! 其實事頭婆都錫個孫㗎」、「用 ENDS 這樣的下款是否有點倔?還是皇室一貫的文書用語」、「我自己冇乜學識。真係想知ENDS係點用。咁我下次寫email俾老細時,都可以用」,有網民解釋這個是正常公文寫法。

