姜大衞與李琳琳的26歲孻仔姜卓文（細John）一心想加入娛樂圈發展，2019年曾經參加ViuTV《全民造星II》，雖然在第3回合已經出局，但未有打消他加入娛樂圈的念頭，細John昨晚現身《流行經典50年》，錫仔錫到燶的姜大衞夫婦特別到場，親身為兒子打氣。

李琳琳在10年前曾經患上大腸癌，接受治療後身體逐漸復原，目前精神飽滿，她透露身體已完全康復。對於兒子有意入行，姜大衞夫婦聲表示支持和尊重兒子的想法，李琳琳說：「其實我哋做爸爸媽媽一定會支持，佢要用功同努力，希望佢都會成功。」姜大衞則表示：「阿仔而家係自由身，佢做乜我都會支持，佢大個仔喇，有自己嘅想法，我哋唔可以左右，不過我都有提佢乜嘢工作都要多啲嘗試，搵一條啱自己嘅路。」

姜大衞大爆兒子最初沒有唱歌天份：「嗰陣佢唱歌唔好聽，不過到咗而家係越唱越好聽。」反而媽媽李琳琳讚兒子唱歌好聽過爸爸。

李琳琳認錯周董做老公

導演爾冬陞（小寶）曾經表示同母異父的哥哥姜大衞年輕的樣子激似台灣巨星周杰倫（周董），姜大衞笑說應該說周董像他，而不是他似對方，李琳琳笑說：「佢哋真係好似樣，我記得有一次喺上海見到一個大型廣告牌，我居然以為他拍咗呢個廣告，點知原來係周杰倫。」細John亦說：「我都覺得佢哋好似，尤係係爸爸喺我呢個年紀，佢哋兩個嘅樣仲似！」

姜大偉的姪兒姜文杰及姜麗文亦有現身錄影，姜文杰在2012年轉投港視後，一直未有機會現身TVB，與妹妹姜麗文亦差不多有6年未有在幕前合唱。而前者近年「退居幕後」從事有關電影工作，已有10年未有亮相無綫，他眼見樂壇新人輩出，故自認「老餅」。姜麗文在去年2月宣佈結婚，但因肺炎肆虐而決定將婚禮延期，她說：「我哋唔想一改再改喇，決定等疫情過去先算，反正而家都一齊住，都好似老夫老妻！」

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