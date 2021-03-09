美國華裔設計師Alexander Wang（王大仁）本來人氣大盛，去年尾捲入性醜聞案，遭英國男模Owen Mooney公開指控於派對上遭A. Wang性侵，A. Wang一方發出聲明指事件毫無根據，更不排除以法律途徑追究「造謠者」。但之後有更多自爆被A. Wang非禮和灌藥的受害人供出罪狀，受害者增至11人，包括男模及跨性別人士。事隔三個月，A. Wang昨日終於發佈聲明貼文認錯，直言「我很後悔我所做的事令他們受到傷害」，一改之前強硬立場，更達至雙方和解。

「後悔令他們受傷」

和解事件由一直跟進和處理事件的控方維權律師Lisa Bloom在社交平台上發放，她在Ig貼文指受害人已和A. Wang及其團隊見面，A. Wang聆聽了他們的故事，並向他們致歉，受害人也看到他的歉意，接受道歉，又指各人希望向前看云云，但貼文未有提及可有涉及任何賠償。

貼文發佈一小時後，A. Wang也公開發表道歉聲明，寫道：「最近有很多人站出來就我過往的行為提出控訴，我支持他們站出來的權利，我已經細心聆聽了他們想說的話。對他們來說，公開分享自己的故事並不容易，我很後悔我所做的事令他們受到傷害。我明白大家對身體接觸的接受程度不一樣，我將會更加小心，並利用自己的影響力來讓其他人正視這種有害行為。生活就是關於學習和成長，現在我知道得更清楚，我會做得更好。」

直斥聲明冇誠意

事件看似告一段落，但外界仍關注雙方突然和解的原因，以及事件有否涉及更多受害人。「時尚監察員」Diet Prada在社交平台上發文時提及「我不禁地想，還有更多未發聲和沒有律師幫助的人，他們能得到應有的公義嗎？」似乎在暗示還有更多受害人，道歉並不能完全解決問題。網民反應也一面倒，直斥道歉聲明不夠誠意，推測受害人因得到金錢賠償而草草了事，沒有讓A. Wang受到應有的懲罰，就連時裝界網紅Bryanboy也不撐A. Wang，留言暗示很有可能因律師Lisa Bloom收了錢，所以才讓受害者進行和解。

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