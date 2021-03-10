（網上圖片）
高先電影院日前宣佈將於下周一至周日期間，舉行「香港電影評論學會大獎——得獎電影巡禮」，播放共六部得獎電影，其中反送中紀錄片《理大圍城》將於下周一（15日）晚上8時放映一場。今早10時開售，結果未夠1小時，門票已火速售罄。高先在facebook指由於反應太過熱烈，購票系統曾一度出現故障，不少向隅的網民在高先電影院facebook留言要求加場，高先亦指現時正考慮加開場次，有消息將會於facebook專頁及IG公佈。
反送中紀錄片《理大圍城》去年曾在香港藝術中心古天樂電影院特別放映，可是，在臨上映前，電影受電檢處連番打壓，除了要求在片頭加上警告字句，在首映場前兩小時又突然將電影評為三級，而電檢處退還的送審DVD光碟更變成碎片。電影雖然連番受到打壓，但卻成功揚威國際，去年11月在荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節贏得最佳剪接獎，同時亦獲得香港電影評論學會最佳電影大獎。
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