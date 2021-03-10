日本乒乓球手福原愛日前被揭在日本背台灣老公江宏傑偷食高大型男，甚至鬧離婚，成為台日兩地民眾關注的新聞之一。今日日本雜誌《女性Seven》再刊出一篇福原愛的訪問，親自解開被指是奸夫的A先生身份，以及福原愛與老公之間的關係。

生活有缺失

福原愛指，自己與江宏傑婚後，育有一對子女，在外界看起來像是婚姻幸福美滿，人生再不缺甚麼，但真相並非如此，福原愛稱自己的生活有缺失，甚至形容做「像碎片一樣」。

一心打算在日本創一番事業的福原愛，由於自小已經加入乒乓球界，從未在外打工，可算是與世界「脫軌」，當她想「貼地」開公司時，遇到很多問題，剛巧A先生可以給她很多意見，所以兩人接觸增多。福原愛稱近年每天辛苦地過生活，返日本後精神壓力倍增，而A先生剛好在此時在各方面支持及提供協助。

福原愛指A先生曾到她家數次，A先生向她提議出外走走換心情，由於福原愛除了比賽以外，沒有去過橫濱，所以便提議去，A先生帶她到中華街遊玩。由於當時日本的武漢肺炎疫情仍嚴重，福原愛擔心搭火車去橫濱會增加受感染風險，故此由A先生駕車到橫濱。福原愛在訪問中承認：「今次為了讓心情好轉的輕率行為而招惹到（緋聞），為一直支持我的人帶來麻煩，感到十分抱歉。」對於A先生，福原愛重申：「沒有婚外情的關係。」

主動留A先生過夜

福原愛稱，自己在6、7年前的一次飯局中與A先生認識，當時沒有特別感覺，只是朋友的朋友。之後兩人也沒有見面，直至她返日後，由於積壓了太多精神壓力，突然想起對方，才主動聯絡A先生。

提到被指是「偷食鐵證」、兩人到酒店宿一宵，福原愛指兩人的確同住一間酒店，但各自睡一間房，她又稱A先生為自己搬物品，所以曾出入自己的房間。至於她的家，由於是獨立屋，睡房也有數間，意思與A先生並非同房。

由於日本為了防疫而實施的緊急事態措拖，店舖要在晚上8時後關門，但福原愛稱自己當時未行夠，想第二日再在橫濱玩，所以要求A先生陪自己。

福原愛堅稱A先生只是自己很要好的朋友，由於自己沒有出來打工的經驗，所以找A先生商量。《女性Seven》指A先生比福原愛年紀小、又是精英，而明天出版的周刊將會有更詳細的訪問，福原愛會提到自己與江宏傑的離婚、與江家姊姊的關係等。

婚戒變代言費

另一間日媒《週刊文春》今天也有消息指，由於福原愛之所以下定決心離婚，原來與夫家有關。事緣當日江宏傑與福原愛結婚時，以江宏傑生日的2月22日加上100%永遠的愛，買下一隻3.22卡鑽戒作婚戒。當時有指是大陸珠寶品牌「BLOVES」製造，價值3,000萬日圓（約214.2萬港元），並由江宏傑碌卡購入。

不過，有台灣乒乓球界人士爆料指，戒指原來並非由江宏傑買，是他的胞姊江恆亘向珠寶品牌方面表示會幫品牌宣傳為由而獲得的贊助，所以該品牌亦有用上江宏傑夫婦在結婚記者會上晒戒指的照片作宣傳照，令福原愛的婚戒變相成為代言人工，另一方面亦影響到福原愛本身的代言或贊助邀請。

福原愛對姑奶還有其他不滿，原來江恆亘曾在電視訪問中，大爆弟婦福原愛在家就算着睡衣都有星味，加上江恆亘會在社交網站貼出弟弟夫婦的生活照，從而令福原愛的私生活曝光。

延期返台

早前有指福原愛拒返台與夫談判，亦拒絕江宏傑到日本箍煲，今日日本傳媒指，福原愛原定這幾天返台，不過，由於台灣傳媒太過關注事件，相關報道太多，她相信返台後會被追訪，由於擔心人多擠迫會增加武漢肺炎傳染風險，所以決定暫緩返台計劃。

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