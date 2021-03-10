韓國人氣劇《驅魔麵館》的24歲男星趙炳圭，上月被爆捲入校園暴力事件，由於爆料者不斷發文指控在新西蘭讀書時遭到趙炳圭霸凌，雖然事務所已經出面否認事件，但卻連累趙炳圭被飛出綜藝節目，又慘遭廣告商割席，令正在上位的趙炳圭事業大受影響。

自言也是受害者

而上月趙炳圭已就事件首度發聲，並剖白心情自言感委屈，不過爆料者依舊咬着他不放，根據韓媒今日報道，爆料者A某指在新西蘭書期間遭到趙炳圭校園暴力，同時表示遭到趙炳圭事務所的威脅，最終發文表示：「提議進行公開驗證，如果沒有滿意的答覆和解釋，將會對真相做出適當的應對。」對於A某繼續爆料，趙炳圭今早再次在IG發文，爆seed表示：「我原本堅決表示不要再回應了，但是實在看不下去。到底怎麼才證明不是我呢？長長的16年前的事情，怎麼可能都記憶猶新呢？沒錯，我活到現在，不是不曾給某人帶來傷害而活的人，也不是成長過程中和所有人像成人君子一樣親密生活的人。因為很小的理由被敲詐金錢，還曾經遭受過暴行，那麼從現在開始，我也是受害者嗎？」

損失無法形容

趙炳圭表示：「我因為對作為演員這一職業的責任，對那些並非事實在幼年時期的行為應該道歉呢？如果這部份有問題的話，我會道歉的。我每學年都和某某不熟，沒有和所有人做過朋友。我和少數人很熟，我的朋友們都是很不錯的人。可能是因為對我這種狹隘的人際關係而令人不快。」趙炳圭直認自己的事業生涯已面臨崩潰，本身決定進行的作品亦全部暫停，損失的金額，無法用語言形容。

同時趙炳圭又強調事務所、律師代表都沒有用過金錢來施壓過受害者，反指對方是通過朋友聯繫了律師，請求輕判。最後趙炳圭表示：「我也是人，會受打擊，所以為了守護我，從現在起所有發放虛假訊息及文章的人也會採取強硬法律行動去應對。」

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