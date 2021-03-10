韓國人氣劇《愛的迫降》的玄彬及孫藝珍於元旦日認戀情，目前估計已拍拖10個月，外界睇好二人今年結婚，早前更傳出玄彬搬入新居疑與孫藝珍築愛巢的消息。玄彬及孫藝珍認愛後越愛越高調，近日有網民發現孫藝珍私下，不時於IG讚好關於男友玄彬的照片，借IG傳情，結果引起網民熱議，大讚她「非常可愛」。

大方滿足fans要求

於網上公開的截圖中，見到孫藝珍多次讚好玄彬的照片，引來更多fans於IG上載玄彬扮喊、表情憂鬱等照片，fans更留言寫上「拜託藝珍按讚我」希望引起孫藝珍的注意，而孫藝珍亦非常識做，大方讚好照片回應fans的要求。另外，不時有網民表示曾於高爾夫球場、金浦等地見到玄彬及孫藝珍約會，指二人非常恩愛。

換春裝弗爆登場

而玄彬及孫藝珍愛情事業兩得意，今日孫藝珍透過代言的服裝品牌公開的新影片，久違地跟fans打招呼。影片中孫藝珍穿上紅色碎花裝，率先以充滿魅力的春裝登場，表示因為在疫情的影響下，很難跟fans直接見面，因此決定舉行非面對面形式的「簽名會」，送出她的親筆簽名及禮物，又表示想疫情早日完結，跟fans近距離接觸。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！