裕美和林作去年驚爆「林美戀」，林媽媽出言棒打鴛鴦，二人不但未被打散，反而更見恩愛。「封盤」裕美很享受這段戀情，她日前接受《蘋果》專訪時，更大爆林作性事。

裕美與口沒遮攔的林作相戀，耳濡目染下，她受到男友影響，回應傳媒的作風也變得出位兼大膽。林作近年為抽水宣傳，不惜周圍焫着火頭，他近日跟富三代鍾培生的「林鍾百萬一戰」更成為娛樂熱話，女友裕美都要被扯落水就事件表態，裕美樂於加把嘴：「我又唔覺得有咩壓力，我自己是非都唔少。我哋呢行，以前聽埋好多負評會唔開心，跟住就抑鬱。」裕美指從前迴避負面新聞，結果遷就別人委屈自己，現在已開竅化負為零，不再畏縮，還會勇敢面對問題。

裕美大讚林作在交往過的男友中最有安全感，兩人相處不是一般情情塔塔，反而經常炒炒鬧鬧，她揶揄林作包拗頸，「佢成日話自己係律師，職業病要拗贏。」裕美自爆曾動手制止林作收聲，「嗰次因為我睇唔過眼佢寸嘴鬧自己個朋友，我同佢講番咁係唔尊重人，佢又包拗頸話我冇自信，我覺得佢唔可以對我有人身攻擊，我自問好少發小姐脾氣，我咪兜巴星過去，嗰一巴佢都㷫咗一輪，成晚唔同我講嘢，隔咗一晚佢又思考反省咗。」這次「家暴」反令彼此加深了解。

要求着喱士睡衣

林作不時借與裕美放閃爭取曝光，她踢爆男友表演慾太強，「林作口裏或網上成日講埋啲鹹濕嘢，私下嘅佢其實唔係鹹濕仔，我仲有時懷疑佢係咪『基』，我哋一齊，佢好似冇嗰方面嘅需要。佢就算搭住我時都好gentleman。」林作對性事苛求低，裕美否認是他怕醜或身體太勞累，反衝口爆出林作有時要求她主動挑逗！「佢有時會叫我姣吓佢，我問佢我點解要主動？我直接同佢講想我姣佢，都要佢畀到我感覺先，我會講『你睇你副尊容』，佢成日話我着啲男人衫瞓覺，投訴我唔着喱士睡衣，我會話我都冇嫌佢個樣，所以佢唔可以嫌我。 」裕美指即使在林作家過夜，二人都冇同床，「我哋冇瞓埋同一張床，過夜都係分房瞓，我唔鍾意同佢瞓，我覺得自己一個人瞓，睡眠質素好好多，有時佢瞓先，我習慣夜瞓。」裕美似暗示大家情侶親密關係疏離，她說：「我年紀都有番咁上下，冇咩需要，我唔同男仔，佢都冇乜，佢有個好close男仔朋友，我先懷疑佢『基』味好濃。」

40歲前人工受孕

林作和裕美之間對生育計劃也不協調，他無意生下一代，裕美卻喜歡小朋友，「我有同佢講過話佢唔生，我去搵個鬼佬借種人工受孕，如果我同佢一齊，生出嚟BB係鬼仔咪好爆囉！」32歲裕美有計劃40歲前去人工授孕，趕高齡產婦的尾班車，若然最終都未能生育，她退而求其次領養，務求一圓做媽咪夢想。

裕美經常被林母Lily誤解貪財而看上林作，她謂拍拖後很少花男友的錢，反而有倒貼林作，「有時叫佢幫我拍一啲網上宣傳片，林作要收我錢，反而佢啲片，我又免費同佢拍同剪。嚟緊佢打拳賽好易賺100萬，我話要抽佢20%，佢唔肯啦！佢份人其實又孤寒又鐸叔，試過有次我買張畫，借佢張卡碌咗400蚊，一返到屋企就追我還錢。情人節出去食個情人套餐，四五百都嫌貴，仲要AA制，佢成日話我搵錢多過佢。」裕美因為不屑被林母指黐金糠，她索性靠自己同朋友夾份搞網上珠寶買賣，近日生意不錯，試過最高盈利月賺6位數字；裕美近日又學炒股票，專注錢搵錢，以自己能力去反擊「白鴿眼」的林母。

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