曾演出人氣韓劇《又，吳海英》的37歲女星全慧彬曾與《朝鮮神槍手》拍檔李準基拍拖，不過兩人戀情見光死，前年12月全慧彬在峇里島與拍拖一年多、年長兩歲的醫生結婚，榮升幸福少奶奶。

不想做囉嗦妻子

結婚年多的全慧彬不時在IG放閃，而近日她因為宣傳新劇《Okay！光姐妹》而出演綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》，同劇的拍檔洪恩希表示因為要對劇本，所以就到訪全慧彬的屋企，剛巧撞正全慧彬的老公下班回家。洪恩希笑言當時有點醉意的全慧彬高呼：「我們屁股來了嗎？」大爆全慧彬老公的暱稱，引發全場爆笑。全慧彬冧爆表示：「我每天都很幸福，新婚初期，我們從來不吵架。也許是因為年紀大了才結婚，我認為只要彌補丈夫的缺點就可以了。我們從一開始就不會吵架，不想成為囉嗦的妻子。」

婚後找回安全感

全慧彬直認過去因為抑鬱症而令心情大受影響，不過自從結婚後她就未再受抑鬱影響，直言婚後找回了安全感。對於與丈夫初次見面，全慧彬表示當時下定決心比起結婚應該更加努力工作，不過最終亦答應相親，她說：「第一個印象是看到（丈夫）就覺得很親切，是這個人嗎？ 感覺我要和這個人結婚。對他是一見鍾情，之後通過海外旅行就決定結婚。和丈夫一起出國1個月，看到各方面，覺得可以和這個人過一輩子，丈夫在去法國南部的時候，在屋頂準備了求婚。」

全慧彬更自爆求婚當日因為是愚人節，所以她就整鬼老公，當時她在老公求婚後就突然自爆有私生女。原本她以為老公會嚇到拒婚，但其老公竟然大方接受，更直言她的女兒應該很漂亮，同時又承諾將來接女兒回家一起照顧。對於老公的貼心舉動，全慧彬大表感動，隨即答應對方的求婚，亦為自己遇到了終身伴侶而感到非常幸福。

劉俊相遭外母拒見

洪恩希就指因為全慧彬現時仍未有孩子，直言如果二人有孩子後就會吵架，至於自己與《驅魔麵館》老公劉俊相是否會吵架時，她就說：「雖然吵過架，但很自然地就和好。」同時她又大爆二人拍拖1個月後，劉俊相就去見其母要求得到許可，由於兩人的年齡相差11年，所以洪恩希的母親因為擔心女兒會結婚而不允許劉俊相拜訪。

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