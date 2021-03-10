日本搖滾樂隊X JAPAN成員YOSHIKI今年初自爆去年患上抑鬱症，需要接受治療，他在去年除夕夜舉行的《第71屆紅白歌唱大賽》演出前，更向觀眾指他每當想到痛苦的人就會感到心痛。原來YOSHIKI一向熱心公益，昨日獲日本政府頒發紺綬褒章，以表揚他對當地社會及公共福利或文化事業作出的貢獻。

YOSHIKI於去年4月，透過自己經營的美國非牟利善慈基金會「YOSHIKI FOUNDATION AMERICA」，向日本國立國際醫療研究中心捐出1,000萬日圓（約71.4萬港元），以支援前線醫護人員。由於武漢肺炎疫情全球擴散，YOSHIKI不只在日本行善，亦向洛杉磯「Meal on Wheels」捐出2.4萬美元（約18.7萬港元），以及向美國國家錄音藝術科學學院設立的武漢基金捐出10萬美元（約78萬港元），支援疫情下受影響的音樂人。YOSHIKI善心爆棚，前年亦獲《Forbes Asia》選為30位亞洲最優秀慈善家中的其中一人。除了YOSHIKI外，樂壇天后濱崎步、SMAP前成員中居正廣和香取慎吾等於1月亦獲得表揚。

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