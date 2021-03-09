韓國人氣話題劇《Penthouse》第二季正在熱播，於日前播出的第6集中，上一季被賜死的李智雅以短髮look再度登場，刺激收視創開播新高。《Penthouse 2》共有13集，並於下月3日大結局。昨日劇組表示已完成第二季共13集的劇本，編劇亦已經開始撰寫第三季的劇本。而《Penthouse 2》將於本月底完成拍攝，劇組休息兩周後，預計下月就立即開始第三季的拍攝。

金賢秀疑扮死

而《Penthouse 2》目前講到Eugene的女兒金賢秀被人推落樓梯後陷入昏迷狀況，金素妍及尹鐘焄得悉女兒崔藝彬是嫌疑犯後決定保護女兒，之後一名可疑男子於病房拿走了金賢秀的氧氣罩，令金賢秀身亡，外界都好奇殺死金賢秀的真兇是誰，亦有劇迷認為根據《Penthouse》的風格，金賢秀可能未死，隨時像李智雅一樣「翻生」。

有劇迷分析，劇中只播出可疑男子現身金賢秀的病房，之後就是Eugene於墓前想自殺的場面，並沒有明確講到「金賢秀已死」，猜測金賢秀可能是受藥物影響而暫時停止心跳，之後被偷偷移送到安全地方，連Eugene也不知情。

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