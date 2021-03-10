UA Cinemas（娛藝院線）本周一在毫無預知下宣佈清盤結業，結束在港36年的經營。由於已進入清盤程序，有關UA的資產及賬目將由清盤公司處理，有意染指UA院線的院商如林建岳的MCL及楊受成的英皇，亦要等清盤工作完成。一切看似塵埃落定，不過UA的忽然倒閉，有電影發行商被拖累，未能如期收到電影拆賬。首當其衝的是日本動漫《鬼滅之刃劇場版︰無限列車篇》，積欠約400萬元的票房。

《鬼滅》未收UA拆賬

動漫《鬼滅》去年11月上映，經歷戲院停業後，到戲院上月重開，《鬼滅》的票房依然不俗，截至昨日累計票房達3,159萬元。當中400多萬就來自UA院線，一般而言，片商會為戲院提供90日的找數日期。據知，到今年戲院重開，《鬼滅》的片商仍未收到UA的片數，以目前一般片商跟戲院的「四六」拆賬計，換言之被拖欠約160多萬元。有不具名的片商接受《蘋果》訪問時表示UA拖欠的拆賬遠不止此，他說︰「行內人流傳佢2020年冇找過數畀獨立發行商，有啲數仲係2019年啲戲。不過UA係大院線，啲細發行商唔敢追，驚第時唔幫佢哋啲片。而家咪要等清完盤至有錢收囉，搞晒之後七除八扣同埋優先程序，啲片商都唔知仲有冇錢收。」而劉德華主演的《拆彈專家2》上月上映，截至昨日累計票房1,701萬元，當中UA約佔的160萬元，已被走數，要等清盤完成。

《天能》辣招收片數

而同期上映的兩套荷李活大片《天能》（TENET）及《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）就較幸運。由當時仍未撤出香港的華納電影公司發行，該片商話當時《天能》簽的條款非常辣︰「所有戲院都要每星期找數，否則就扣起條片唔畀你播。《神奇女俠》都冇事，呢啲大公司你遲一日找數都畀律師信你，所以UA唔敢拖。」《蘋果》曾就被拖欠片數一事聯絡《鬼滅》發行商木棉花，但暫未有回應。

另外，影評網站「講．鏟．片」分析UA院線早於半個月前已決定執笠，因為UA租用來舉行員工講座的溫莎公爵社會服務大廈，根據該場地的「租用會議設備條款」，要在至少14日前遞交書面申請，由此推斷UA高層早有安排。

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