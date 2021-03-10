第27屆香港電影評論學會早前公佈得獎名單，紀錄片《理大圍城》獲最佳電影，陳可辛及鞏俐憑《奪冠》分別贏得最佳導演、最佳女演員獎。頒獎禮原定今日在西灣河電影資料館舉行，因應疫情及頒獎場地休館，所以改為錄播。得獎片段今日在YouTube及Facebook播出。早前大會已將獎座送到各得獎者手中，而《理大圍城》的得獎者已拍好一條短片，作為得獎感言。

短片中，背景是一條黑暗隧道，但走到盡頭卻露出光明。而在得獎感言中，《理大圍城》得獎團體「香港紀錄片工作者」代表籲香港人只要守住腳步，裂縫總有破開一日。「好多謝香港電影評論學會，喺今日咁艱難環境頒呢個獎畀我哋，今年過去，圍城並沒有消失，街上字句被抺走，點起嘅煙火亦被撲滅，但屬於我哋抗爭嘅記憶，意志同掙扎唔會被消亡。當紅牆迫近，我哋每一個人都係被困者，我哋更加要守住自己嘅腳步，可以嘅時候盡力向前，保持憤怒，裂縫總有破開嘅一日。紀錄片係香港電影嘅一部份，喺香港拍紀錄片，從來都唔容易，但堅持嘅人仍然有好多，希望大家繼續支持香港電影！」

今年評論學會最佳編劇由梁銘佳、Kate Reilly導演的《夜香．鴛鴦．深水埗》獲得，最佳男演員獎則從缺。另外，5部推薦電影包括文念中導演《好好拍電影》、《夜香．鴛鴦．深水埗》、黃肇邦導演《3cm》、《奪冠》及趙善恆導演《一秒拳王》。早前大會已將獎項分別送到陳可辛、梁銘佳及趙善恆各得獎者手上，他們分別講出得獎感言。

憑電影《奪冠》獲最佳導演獎的陳可辛，在致謝時坦言今次是第二次獲頒香港評論學會獎項，對上一次已是18年前的《三更》，他又代獲得最佳女演員獎項的鞏俐，多謝投票給她的人。

而《3cm》導演黃肇邦開心再次獲得評論學會的推薦電影，「罕見疾病患者嘅生命會喺電影之外延續落去，佢哋遇到嘅處境好多時候十分艱難，而且經歷近兩年嘅社會氣氛，就罕見病立例的進展越來越不樂觀，今年剛好係我拍攝紀錄片十周年，感受良多，希望有機會再跟大家分享」。

《夜香．鴛鴦．深水埗》導演梁銘佳則與太太Kate Reilly一同領獎，Kate Reilly說：「我個人不大有興趣聽一個外籍白人說香港的故事，感激觀眾給予我這個機會。我亦感謝我的丈夫，讓我跟他一起訴說香港的故事。亦謝謝香港觀眾接納我，很高興你們喜歡這部電影。」梁銘佳則說：「世道艱難，希望各位香港電影工作者及香港人加油。」

《理大圍城》早前已贏得荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節 （IDFA）最佳剪接獎時，紀錄片工作者同樣拍了一條短片，作為感言。片段中見到一堆光碟碎片，由一個政府信封倒出，還原砌成一隻碟，回應送檢光碟變成碎片。另外，高先電影院下星期一開始，將播放上述得獎電影，《理大圍城》將首次在商營影院放映。

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