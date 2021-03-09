那些年我們盡是入世未深的青年，理想得像個大郵輪起航前第一趟出海的水手，只有滿懷盼望的風景卻不懂人情世故的風險，橫衝直撞裏成長，慢慢不容易露出真實表情，甚至會小心翼翼收藏起來，所以有些朋友是漸行漸遠，然而又有些從不會因為任何障礙拉遠了人生距離。

跟太極樂隊一路並肩前行，我們像極了初中同學，見面時仍然會喊起大家「全名」，認識唐奕聰也是從香港樂迷至今津津樂道的《第一屆嘉士伯流行音樂節》，或者應該說打了個照面結了緣，到真正交談應該是某夜尖東Tropical的士高，太極成為職業樂隊的一場演出。

今天的太極樂隊全是亞洲頂尖樂手，而且各人更是無數歌曲的幕後玩家，唐奕聰音樂世界啟航那天起，從不會有休止符，有時看見他勞累得確實令人不安。近年他身體狀態不好，根本沒法休息，他跟我說現在連酒也戒掉，只能揀飲擇食，而且還盡量做點舒心運動。

有一次他邀我到工作室漫遊，他再現孩子得意眼神展示珍藏玩具的笑臉，在幽暗房間閃閃發亮，他問有沒有情調，做音樂要情調，牆壁上轉動着他興奮不已的彩虹般花式投影。我叮囑他需要多些陽光，他說，有陽光冇陽光，我OK嘅！這份安然和平靜正正是甘苦生活提煉而成，能夠有機會玩音樂，他珍惜到不得了。

唐奕聰的編曲魔法讓許多歌曲甦醒，近年他還當了培訓師，引領新世代歌手進入更專業層次，不要少看這種照明作用，難得他仍有這片苦心默默守護香港音樂價值，不要看他永遠「客氣」，他對精準度要求十足，他會用包容態度收納你的意見，也會用方法努力證明自己想法，這種特質跟家駒好相似，只是家駒就會用「長氣」來說服你。我們看到了精英真正的堅持。

知道唐奕聰離去那天，我根本不懂得如何反應過來，於是穿上了鞋走到街外，拐了一圈又一圈。未來或短或長，在那片尋訪金黃麥田圈的路上，永遠留着唐奕聰追蹤星塵的足迹，那將是音樂旅人無限溫暖的日光。

撰文：陳海琪

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【藍調時光】

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。