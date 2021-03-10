韓國神劇《太陽的後裔》的39歲女星宋慧喬，對上一部劇作已經是2018年11月開播的《男朋友》，之後一直未有再拍劇，主要靠拍廣告維持曝光率。雖然《男朋友》當年於韓國的收視未算理想，不過由於是由喬妹孖上位男神朴寶劍主演，引起韓國及海外劇迷的關注，劇集近日更被翻拍成菲律賓版本，並預計本月20日於當地開播。

男主角變中佬

早前菲律賓方面已公開了新劇的劇照及預告，見到女主角以短髮及紅色連身裙的造型，還原喬妹於劇中的招牌形象，引起網民熱議。有網民表示「無比較無傷害」，認為看過菲律賓版的劇照後，發覺喬妹更美，更有人留言「和韓版的主角差距太大了」、「是cosplay吧」、「這個是搞笑版本？」等。亦有人指菲律賓版的男主角望落似中佬，跟朴寶劍的年齡設定相差太遠。

喬妹弗爆晒相

喬妹方面，今早就更新IG，公開為代言的護膚品牌拍攝的靚靚新相，大晒弗爆狀態。而喬妹的前夫宋仲基，昨日亦於IG上載花絮照，為新劇《Vincenzo》造勢。

有望年底回歸

而喬妹今年似乎準備拍劇強勢回歸，今日有消息指喬妹已落實孖張基龍、崔嬉序等人拍攝SBS新劇《現在分手中》。據知喬妹接到作品邀請後一度拒絕，但在製作公司的再次邀請下，喬妹對劇本進行了研究，並根據對這部作品的熱愛程度，最後確定演出，預計於10月左右播出新劇。

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