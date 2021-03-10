韓國天團BIGBANG的隊長G-DRAGON（GD）上月被爆暗撻同門女團BLACK PINK的25歲成員Jennie一年，兩人所屬的YG事務所亦貫徹一向作風，只回應是藝人的私生活難以確認，並沒有直接否認戀情。

各自投入工作

GD和Jennie爆出戀情後亦各自投入工作，當中兩人同屬名牌Chanel的宣傳大使，適逢昨日品牌舉行線上時裝騷，品牌即公開二人及其他大使的宣傳片段，除了GD和Jennie外，曾與GD爆戀情的日本女星小松菜奈、韓國女團f(x)的中國成員Victoria（宋茜），中國名模劉雯等人都有拍片力撐。

網民反應熱烈

由於今次是GD和Jennie首次「合體」，兩人所拍的宣傳片亦默契十足，齊齊托頭示人，十分合拍，即時令網民反應熱烈，海外fans都紛紛留言：「Jennie♥GD」、「GD王者歸來」、「人類Chanel Jennie」等。

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