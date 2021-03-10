英國男子組合One Direction前成員Zayn Malik與名模Gigi Hadid上年誕下女兒，一家三口相當幸福，但愛情得意事業卻失意，昨日他就於Twitter怒轟格林美大會，指若不巴結大會就不會有提名，非常憤怒。

他昨日在Twitter寫道：「X你格林美與所有相關的人。除非你去握手及送禮物，否則你不會被考慮有提名。下年我會送給你們一籃糖果。」今年Zayn在格林美沒有任何提名，而他更自2015年單飛後，從未獲得過任何提名。有粉絲都為他感到不值，表示：「《Pillowtalk》是2016年最大及最多人串流收聽的主打，《Mind Of Mine》是2016年最大專輯，《I Don’t Wanna Live Forever》是2017年最多人串流收聽的歌，《Dusk Till Dawn》在2018年佔據排行榜冠軍多個星期，但Zayn卻得到0個提名，被操縱的系統。」

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