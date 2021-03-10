鄧達智今晚到灣仔會展參加香港企業領袖品牌2021頒獎禮，去年中確診武漢肺炎的他，近一年都沒有在公開場合露面，他笑言：「好耐冇見過咁墟冚場面，除咗間中去街市之外。」鄧達智透露已接種疫苗：「So far so good，你見我精精靈靈。」

鄧達智又透露早前曾因心臟不適求醫：「最初以為係肺炎之後後遺症，執嘢執到虛脫好攰，原來係因為我嘅168食嘢方式（編按：即一天之中16小時禁食，並將食物集中在8小時內吃完）搞到自己營養不良，好彩檢查之後冇事。」

疫下設計新食譜

在武漢肺炎疫情下，留在家中工作令鄧達智設計了不少新食譜，他說：「喜歡『一夜魚飯』，仲有金蠔、冬菇、髮菜，又有龍蝦糯米飯。」鄧達智的另一半陳梓欣（Clement）喜愛下廚，經常和工人姐姐一同煮飯，鄧達智則給予意見。

另外，鄧達智執拾家中雜物，實行斷捨離，將大量書和雜誌捐給圖書館，也捨棄很多DVD同CD，令家居環境更整潔。鄧達智現時開始投入工作，處理手頭上計劃，預計年底會搞fashion show，不過他坦言疫情下變得懶惰：「而家突然要工作10個鐘會覺得辛苦。」

與余慕蓮視像通話

鄧達智好友余慕蓮（魚毛）在醫院休養，他說：「因為氣促所以入咗伊利沙伯醫院，有透過視像傾談，我叫佢唔好講咁多嘢，因為佢好激動，一嚟悶，二來見返朋友搵佢，現時唔使插喉，可以漸漸進食。」又指醫生要求魚毛可以自己進食及唞氣才可出院，已經漸漸有進步，只是未到醫生認可階段。

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